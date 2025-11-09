Domenica di disagi per treni e Aurelia, in corso la demolizione del vecchio viadotto di Pra’

Week end di passione per chi viaggia tra il Ponente ligure e Genova. Anche oggi la linea ferroviaria Genova-Savona-Ventimiglia sarà completamente interrotta tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente. Cancellazioni totali per regionali e Intercity, con bus sostitutivi attivi. Disagi che proseguiranno anche la prossima settimana e nel fine settimana del 15-16 novembre.
I lavori, necessari per completare la demolizione dell’ultima porzione del vecchio viadotto di accesso al porto di Genova-Pra’ e per interventi infrastrutturali di RFI e Comune di Genova, comporteranno interruzioni sia ferroviarie sia stradali su via Pra’ (Aurelia) e il casello autostradale di Genova Pra’.
Stop totale ai treni: ecco le date e gli orari
La linea sarà chiusa completamente:
- Sabato 8 novembre: interruzione continuata dalle 00:00
- Domenica 9 novembre: interruzione continuata fino alle 03:00 di lunedì 10 novembre
- Lunedì 10 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di martedì 11
- Martedì 11 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di mercoledì 12
- Mercoledì 12 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di giovedì 13
- Giovedì 13 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di venerdì 14
- Venerdì 14 novembre: interruzione continuata dalle 00:00
- Sabato 15 novembre: interruzione continuata
- Domenica 16 novembre: interruzione continuata fino alle 03:00 di lunedì 17 novembre
Chiusure serali/notturne sull’Aurelia a Pra’
Da lunedì 10 novembre scattano anche le chiusure al traffico veicolare e pedonale su via Pra’ (SS1 Aurelia), in corrispondenza dei lavori. In contemporanea sarà chiuso il casello autostradale di Genova Pra’.
Gli orari:
- Lunedì 10 novembre: 21:00 – 05:00 (martedì 11)
- Martedì 11 novembre: 21:00 – 05:00 (mercoledì 12)
- Venerdì 14 novembre: 23:00 – 07:00 (sabato 15)
- Sabato 15 novembre: 21:00 – 07:00 (domenica 16)
- Domenica 16 novembre: 20:00 – 03:00 (lunedì 17)
Viabilità alternativa e limitazioni
Durante le chiusure:
- Tratto via Pra’ civ. 63 – rampa casello Pra’: divieto di transito pedonale e veicolare (eccetto mezzi di soccorso con movieri).
- Tratto via Pra’ civ. 63 – via alla Stazione di Voltri: velocità max 30 km/h; senso unico verso Ponente, consentito solo a mezzi di soccorso, residenti, veicoli con accesso a strade laterali o proprietà private (regolati da movieri o Polizia Locale).
- Via alle Sorgenti Sulfuree: velocità max 30 km/h; divieto di fermata (eccetto bus TPL) nell’area ex-capolinea all’altezza di via Diano Marina.
Il nuovo viadotto resta aperto
Buona notizia per il traffico portuale: il nuovo viadotto diretto dal casello autostradale al terminal di Genova-Pra’, inaugurato il 29 luglio 2025, rimarrà pienamente operativo per tutto il periodo dei lavori. Il Comune di Genova e RFI consigliano di programmare gli spostamenti con anticipo, privilegiare i mezzi pubblici dove possibile e consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale. I disagi, seppur significativi, sono l’ultimo passo per eliminare definitivamente il vecchio manufatto e migliorare la viabilità dell’area portuale di Pra’.
