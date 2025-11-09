Attualità

Domenica di disagi per treni e Aurelia, in corso la demolizione del vecchio viadotto di Pra’

Per spostarsi a Ponente consultare gli orari sul sito di Trenitalia e pianificare il viaggio per tempo
2 minuti e 9 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Via Pra' chiusa per lavori, ecco la strada alternativaLa viabilità alternativa in via Pra'
Week end di passione per chi viaggia tra il Ponente ligure e Genova. Anche oggi la linea ferroviaria Genova-Savona-Ventimiglia sarà completamente interrotta tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente. Cancellazioni totali per regionali e Intercity, con bus sostitutivi attivi. Disagi che proseguiranno anche la prossima settimana e nel fine settimana del 15-16 novembre. 

I lavori, necessari per completare la demolizione dell’ultima porzione del vecchio viadotto di accesso al porto di Genova-Pra’ e per interventi infrastrutturali di RFI e Comune di Genova, comporteranno interruzioni sia ferroviarie sia stradali su via Pra’ (Aurelia) e il casello autostradale di Genova Pra’.

Stop totale ai treni: ecco le date e gli orari

La linea sarà chiusa completamente:
  • Sabato 8 novembre: interruzione continuata dalle 00:00
  • Domenica 9 novembre: interruzione continuata fino alle 03:00 di lunedì 10 novembre
  • Lunedì 10 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di martedì 11
  • Martedì 11 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di mercoledì 12
  • Mercoledì 12 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di giovedì 13
  • Giovedì 13 novembre: dalle 23:00 alle 05:30 di venerdì 14
  • Venerdì 14 novembre: interruzione continuata dalle 00:00
  • Sabato 15 novembre: interruzione continuata
  • Domenica 16 novembre: interruzione continuata fino alle 03:00 di lunedì 17 novembre
Per tutte le cancellazioni e gli orari dei bus sostitutivi, consultare il sito di Trenitalia. 

Chiusure serali/notturne sull’Aurelia a Pra’

Da lunedì 10 novembre scattano anche le chiusure al traffico veicolare e pedonale su via Pra’ (SS1 Aurelia), in corrispondenza dei lavori. In contemporanea sarà chiuso il casello autostradale di Genova Pra’.
 
Gli orari:
  • Lunedì 10 novembre: 21:00 – 05:00 (martedì 11)
  • Martedì 11 novembre: 21:00 – 05:00 (mercoledì 12)
  • Venerdì 14 novembre: 23:00 – 07:00 (sabato 15)
  • Sabato 15 novembre: 21:00 – 07:00 (domenica 16)
  • Domenica 16 novembre: 20:00 – 03:00 (lunedì 17)

Viabilità alternativa e limitazioni

Durante le chiusure:
  • Tratto via Pra’ civ. 63 – rampa casello Pra’: divieto di transito pedonale e veicolare (eccetto mezzi di soccorso con movieri).
  • Tratto via Pra’ civ. 63 – via alla Stazione di Voltri: velocità max 30 km/h; senso unico verso Ponente, consentito solo a mezzi di soccorso, residenti, veicoli con accesso a strade laterali o proprietà private (regolati da movieri o Polizia Locale).
  • Via alle Sorgenti Sulfuree: velocità max 30 km/h; divieto di fermata (eccetto bus TPL) nell’area ex-capolinea all’altezza di via Diano Marina.
Percorso alternativo per chi deve attraversare da Levante a Ponente (e viceversa): via alle Sorgenti Sulfuree – via Cravasco – via Ventimiglia.
 

Il nuovo viadotto resta aperto

Buona notizia per il traffico portuale: il nuovo viadotto diretto dal casello autostradale al terminal di Genova-Pra’, inaugurato il 29 luglio 2025, rimarrà pienamente operativo per tutto il periodo dei lavori. Il Comune di Genova e RFI consigliano di programmare gli spostamenti con anticipo, privilegiare i mezzi pubblici dove possibile e consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale. I disagi, seppur significativi, sono l’ultimo passo per eliminare definitivamente il vecchio manufatto e migliorare la viabilità dell’area portuale di Pra’.
 
 

