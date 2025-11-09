Domenica di disagi per treni e Aurelia, in corso la demolizione del vecchio viadotto di Pra’

Week end di passione per chi viaggia tra il Ponente ligure e Genova. Anche oggi la linea ferroviaria Genova-Savona-Ventimiglia sarà completamente interrotta tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente. Cancellazioni totali per regionali e Intercity, con bus sostitutivi attivi. Disagi che proseguiranno anche la prossima settimana e nel fine settimana del 15-16 novembre.



I lavori, necessari per completare la demolizione dell’ultima porzione del vecchio viadotto di accesso al porto di Genova-Pra’ e per interventi infrastrutturali di RFI e Comune di Genova, comporteranno interruzioni sia ferroviarie sia stradali su via Pra’ (Aurelia) e il casello autostradale di Genova Pra’.

Stop totale ai treni: ecco le date e gli orari

La linea sarà chiusa completamente:

Sabato 8 novembre : interruzione continuata dalle 00:00

Domenica 9 novembre : interruzione continuata fino alle 03:00 di lunedì 10 novembre

Lunedì 10 novembre : dalle 23:00 alle 05:30 di martedì 11

Martedì 11 novembre : dalle 23:00 alle 05:30 di mercoledì 12

Mercoledì 12 novembre : dalle 23:00 alle 05:30 di giovedì 13

Giovedì 13 novembre : dalle 23:00 alle 05:30 di venerdì 14

Venerdì 14 novembre : interruzione continuata dalle 00:00

Sabato 15 novembre : interruzione continuata

Domenica 16 novembre : interruzione continuata fino alle 03:00 di lunedì 17 novembre Per tutte le cancellazioni e gli orari dei bus sostitutivi, consultare il sito di Trenitalia.

Chiusure serali/notturne sull’Aurelia a Pra’



Da lunedì 10 novembre scattano anche le chiusure al traffico veicolare e pedonale su via Pra’ (SS1 Aurelia), in corrispondenza dei lavori. In contemporanea sarà chiuso il casello autostradale di Genova Pra’.

Gli orari: Lunedì 10 novembre : 21:00 – 05:00 (martedì 11)

Martedì 11 novembre : 21:00 – 05:00 (mercoledì 12)

Venerdì 14 novembre : 23:00 – 07:00 (sabato 15)

Sabato 15 novembre : 21:00 – 07:00 (domenica 16)

Domenica 16 novembre : 20:00 – 03:00 (lunedì 17)

Viabilità alternativa e limitazioni

Durante le chiusure:

Tratto via Pra’ civ. 63 – rampa casello Pra’ : divieto di transito pedonale e veicolare (eccetto mezzi di soccorso con movieri).

Tratto via Pra’ civ. 63 – via alla Stazione di Voltri : velocità max 30 km/h; senso unico verso Ponente, consentito solo a mezzi di soccorso, residenti, veicoli con accesso a strade laterali o proprietà private (regolati da movieri o Polizia Locale).

Via alle Sorgenti Sulfuree : velocità max 30 km/h; divieto di fermata (eccetto bus TPL) nell’area ex-capolinea all’altezza di via Diano Marina. Percorso alternativo per chi deve attraversare da Levante a Ponente (e viceversa): via alle Sorgenti Sulfuree – via Cravasco – via Ventimiglia.

Il nuovo viadotto resta aperto