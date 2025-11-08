Treni, sospesa la circolazione tra Cogoleto e Sestri Ponente oggi e domani

Sabto 8 e domenica 9 novembre e poi ancora sabato 15 e domenicac 16 novembre la circolazione ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente è interrotta a causa di alcuni lavori: la demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri (a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di ASPI) e, a cura del Comune di Genova, la realizzazione di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi. A questi interventi programmati si aggiungono - verranno effettuati a seguire - i lavori previsti per la realizzazione del sestuplicamento del nodo di Genova e di innalzamento del marciapiede sul primo binario della stazione di Genova Pegli. Per questo nei due fine settimana è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente con modifiche alla circolazione e limitazioni alla percorrenza dei treni intercity e regionali.

Le limitazioni

Sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia nelle intere giornate di sabato e domenica 8/9 e 15/16 novembre, i treni subiscono le seguenti variazioni:

TRENI DEL REGIONALE - venerdì 7 e 14 novembre, il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio è cancellato tra Genova P. Principe e Alassio e il treno 12480 da Sestri Levante a Savona è cancellato da Genova Sestri Ponente a Savona; è istituito un servizio bus;

sabato 8 e 15 novembre i treni della relazione Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri sono parzialmente cancellati tra Genova Sampierdarena/Genova Sestri Ponente e Genova Voltri;

sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni tra il ponente ligure e Genova, Milano o il levante ligure sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e il nodo di Genova; è istituito un servizio bus;

lunedì 10 novembre il treno 12480 da Sestri Levante a Savona e, martedì 11 novembre il 12307 da Savona a Genova Brignole sono cancellati nella tratta Savona – Genova Sestri Ponente; è istituito un servizio bus.



TRENI INTERCITY - sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni delle relazioni Savona – Torino, Ventimiglia/Savona – Milano e Ventimiglia – Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia/Savona – Genova Piazza Principe e alcuni treni modificano l'orario; è istituito un servizio bus. Inoltre, il treno IC 518 subisce modifiche anche il 7 e il 14 novembre.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.



