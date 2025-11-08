Da lunedì prossimo chiude la sp 17 di Beverino all'altezza del ponte sul Vara

Ponte di Vara

Novità in arrivo dal punto di vista viabilistico nella provincia spezzina. Dalla mattina di lunedì 10 novembre, fino al 10 dicembre, per un mese, viene sospesa la circolazione veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 17 Beverino-bivio Aurelia, in corrispondenza del ponte sul fiume Vara, in località Cavanella Vara, nel comune di Beverino, a causa della realizzazione delle opere finali del nuovo ponte in costruzione.

Il tipo di intervento in corso

Si tratta di un intervento definito "indispensabile", concordato dai tecnici della Provincia con l'amministrazione comunale di Beverino, al fine di completare gli interventi tecnici sul ponte e arrivare, entro l'inizio di dicembre, alla piena riapertura del sito e della strada. Proprio a causa delle particolari lavorazioni previste, che consistono nel rifacimento del manto stradale, nello spostamento del guard rail della corsia di valle e nel tracciamento della segnaletica, in ragione della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, si rende necessario disporre la limitazione viaria. Nessuna località in zona risulterà isolata in quanto la viabilità alternativa è assicurata dalla S.P. 18 “Beverino - Castello – Padivarma”, lato Beverino, per chi proviene da Riccò del Golfo, nonché dalla S.P. 1 e S.P.10 lato Cavanella.