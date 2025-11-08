Morto Vessicchio, il tatuaggio di Alfa e il messaggio: "Ciao maestro, grazie di tutto"

Un tatuaggio nato per una promessa, il volto del maestro Peppe Vessicchio su un braccio: il cantante genovese Alfa, nome d'arte di Andrea De Filippi, aveva deciso di omaggiare così lo storico direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, recentemente scomparso all'età di 69 anni.

Un legame nato da una promessa

La promessa era nata prima che Alfa salisse sul palco dell'Ariston per esibirsi con il brano 'Vai!', durante l'edizione 2024 del Festival. Se fosse andata bene, il cantante aveva dichiarato che si sarebbe tatuato il volto del maestro Vessicchio su un braccio. E così è stato.

Sui propri profili social, Alfa ha scritto così alla notizia della morte del compositore napoletano: "Ciao maestro, grazie di tutto", mostrando nuovamente il tatuaggio in onore di Vessicchio