Primavera 1: a Cremona Nuredini e Carbone fanno felice il Genoa

L'esultanza dei giovani rossoblù (foto Genoa Cfc)

Torna prontamente in sella il Genoa, di nuovo capolista in Primavera 1, in attesa del risultato della Roma, con cui ora divide il primo posto. A Cremona, la squadra di Sbravati conquista un successo pienamente meritato, ipotecato nel primo tempo e difeso con lucidità nella ripresa. Prima è Nuredini a sbloccare il risultato, sfruttando l’ottimo assist di Doucoure. Poi arriva il raddoppio di Carbone con un gran tiro da lontano. Per Nuredini è il quarto centro stagionale, il terzo invece per Carbone.

Nella ripresa, di fronte al prevedibile ritorno dei grigiorossi, il Genoa controlla piuttosto agevolmente. Rischia comunque grosso in avvio di ripresa, quando viene concesso un calcio di rigore per un contrasto tra Doucoure e Lamorte. Il penalty calciato da Ragnoli Galli viene respinto da Lysionok. Finisce così. Il Grifone entra nella sosta del campionato col pieno d'entusiasmo.

Cremonese-Genoa 0-2

Reti: 18’ Nuredini, 25’ Carbone

Cremonese: Malovec, Biolchi (81’ Murante), Paganotti, Prendi, Zilio (46’ Lickunas), Pavesi, Lamorte, Lottici Tessadri, Marino Pio (46’ Gashi), Herzuah (66’ Raballo), Ragnoli Galli (66’ Sivieri). All. Pavesi.

Genoa: Lysionok, Odero, Nsingi, Klisys (85’ Gecaj), Doucoure, Lafont, Grossi (69’ Pallavicini), Carbone, Romano (82’ Mendolia), Zulevic, Nuredini (46’ Galvano)

Undicesima giornata: Parma-Cesena 2-1; Cagliari-Bologna 0-1; Sassuolo-Lazio 2-1; Milan-Juventus 1-2; Cremonese-Genoa 0-2; Torino-Monza 0-0. Domenica: Atalanta-Napoli; Verona-Lecce; Roma-Inter; Frosinone-Fiorentina.

La classifica: Roma, Genoa 22; Fiorentina, Parma 21; Cesena, Atalanta 20; Parma 18; Sassuolo 17; Milan, Bologna, Monza 16; Inter, Verona, Juventus 15; Lazio 11; Lecce 10; Frosinone 9; Torino 8; Napoli, Cagliari 7; Cremonese 4.