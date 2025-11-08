Resta grave il tifoso caduto durante Spezia - Bari: striscione di solidarietà degli ultras

E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale della Spezia il tifoso spezzino che ieri sera era precipitato in un fossato dello stadio Picco, durante il match di Serie B fra Spezia e Bari

L'uomo, di 53 anni, avrebbe riportato la frattura del bacino e dell'osso parietale a causa della caduta, da circa due metri di altezza, nello spazio che separa la curva di casa dal campo di gioco.

Il tifoso era stato recuperato dai vigili del fuoco che lo avevano affidato a un'ambulanza per l'accesso in pronto soccorso. Lo Spezia Calcio ha espresso vicinanza al ferito, mentre gli ultras dello Spezia hanno appeso uno striscione a lui dedicato al di fuori dello stadio.