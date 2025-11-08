Quando Peppe Vessicchio parlava del rap a Sanremo

× Il tuo browser è obsoleto.

Peppe Vessicchio

Era Sanremo 2019 e il rapper debuttava sul palcoscenico della musica italiana. Per l'occasione il maestro Peppe Vessicchio, morto oggi per una malattia improvvisa, commentava il nuovo genere ai microfoni di Primocanale.

Le sue parole ai microfoni di Primocanale

"Quest'anno si contano tantissimi rapper, laddove nelle edizioni precedenti ce n'erano pochissimi, adesso ce ne sono la metà circa - commentava ai nostri microfoni Peppe Vessicchio -. È un fenomeno dal punto di vista sociale e commerciale, che ha un suo rilievo. È un collegamento tra la storia e il futuro, è computo dell'uomo guardare avanti e sapere come tenersi collegato con il passato".