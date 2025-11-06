Anche Albanese insieme a Greta Thunberg in piazza a Genova

La relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese, gli attivisti Greta Thunberg e Thiago Avila, saranno insieme a Genova il 28 novembre e a Roma il 29 novembre per partecipare allo sciopero generale e alla manifestazione nazionale indetti dall'Unione sindacale di base (Usb) "contro la finanziaria di guerra del Governo Meloni, per fermare la corsa al riarmo, le guerre e il genocidio in Palestina".

"Ci siamo stancati di un sistema che ci fa sentire deboli"

"Ci uniremo allo sciopero generale indetto dai portuali, dai sindacati e dalla Flotilla, - spiega Albanese in un video pubblicato sui social - io ci sarò insieme a Greta Thunberg, Thiago Avila e tantissimi altri per sperimentare l'internazionalità delle lotte per un mondo più giusto, in Palestina, in Sudan, in Congo, in Italia, in Europa, noi ci siamo stancati di un sistema che ci fa sentire deboli, fragili e soli, ci vediamo a Genova il 28 novembre e a Roma il 29 novembre, la notte che stiamo vivendo sembrerà meno lunga e meno dura stando tutti assieme".