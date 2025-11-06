Truffa i suoi clienti fingendosi commercialista: denunciato per professione abusiva

Si è presentato come commercialista, offrendo la propria professionalità, dietro pagamento, per la gestione della contabilità di una azienda e l'espletamento di tutte le pratiche contabili.

In realtà, come scoperto dalle titolari dell'azienda, quell'uomo commercialista non era, e non aveva nemmeno rispettato le scadenze fiscali. Il finto professionista, 43 anni, è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione e truffa. Il processo davanti al giudice Filippo Pisaturo inizierà a febbraio.

A fare partire l'indagine erano state le due titolari della ditta, che tramite l'avvocato Francesco Del Deo hanno presentato una denuncia. Gli investigatori avevano scoperto che le due donne erano state così raggirate da un finto commercialista. E non sarebbe stata la prima volta. Due anni fa, infatti, gli era stato contestato un altro episodio analogo, vicenda che aveva chiuso con una messa alla prova.