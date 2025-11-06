Paura in mare al largo di Bergeggi: incendio a bordo: barca distrutta dalle fiamme

Paura nel primo pomeriggio al largo di Bergeggi. Una barca a vela di 24 metri è andata distrutta in seguito a un incendio scoppiato per cause ancora in fase di accertamento. Le cinque persone che si trovavano a bordo si sono messe in salvo autonomamente su un tender. Non hanno avuto necessità di cure mediche.

L'incendio si è verificato a 4 miglia da Bergeggi. Sul posto l'intervento della motobarca dei vigili del fuoco di Savona, l’unità Gadda del servizio nautico del comando di Genova e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre ai mezzi della guardia costiera e al rimorchiatore.

L'incendio è stato spento ma l'imbarcazione è andata completamente distrutta, si tratta di un Leopard 27 con circa 9000 litri di carburante a bordo.