A che punto è il Parco dei ricercatori di Bolzaneto? Il cronoprogramma dei lavori

E' pronto al 90% il progetto per dare vita a un nuovo parco urbano per il territorio della Val Polcevera, che unirà le due sedi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, fra Morego e via San Quirico.

Lo ha annunciato l'assessore comunale Rita Bruzzone durante la visita di questa mattina nelle sedi dell'Iit: "L'occasione per dare un aggiornamento sul progetto di rigenerazione urbana dell’area verde pubblica di via Morego, che unirà le due sedi dell’istituto. Un parco che rivestirà grande importanza non solo per i lavoratori ma anche per tutti i cittadini che abitano in questa zona. Il progetto è pronto al 90%, abbiamo acquisito tutti i pareri necessari. Sarà inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici e contiamo di ricevere anche un cofinanziamento regionale."

Cantieri aperti dalla prossima primavera

Un progetto a cui il Comune contribuirà con un finanziamento di circa 600mila euro, da aggiungersi ai fondi regionali. Per quanto riguarda i tempi, aggiunge l'assessore: "La speranza è di poter partire con i cantieri già dalla prossima primavera"