Superluna piena di novembre e sciame di stelle cadenti: ecco quando vederle

Anche a dicembre ci sarà la "Superluna", ma questa di novembre - che arriva proprio oggi, 5 novembre, alle ore 14.19 - è la più importante e la più grande. Il termine Superluna si usa per indicare il momento in cui la Luna piena si trova alla distanza minima dalla Terra, e il disco lunare appare più ampio e luminoso del solito. Il 7 per cento circa rispetto a un plenilunio medio.
Superluna del castoro
"Quando il perigeo (ovvero la luna che capita nel punto più vicino a noi) coincide con la fase di luna piena, e questo capita un paio di volte l'anno, si è presa l'abitudine di chiamarla Superluna. In effetti è più grande del 7 per cento e del 15 per cento più luminosa. Difficile di accorgersene immediatamente a occhio nudo", racconta a Primocanale Walter Riva, direttore dell'Osservatorio astronomico del Righi a Genova. Si chiama la luna del castoro, mutuando il termine usato dai nativi nord americani.
Pioggia di stelle cadenti in versione autunnale
In questo periodo le notti sono sempre più lunghe e più buie: si vede Giove verso le 11 di sera, luminosissimo a oriente. Mentre tra 10-15 giorni ci sarà la pioggia di stelle cadenti: "Le meteore non ci sono solo ad agosto - continua Riva - e quelle di metà novembre, le leonidi, sono uno sciame molto importante. La luna andrà verso una fase nuova, il cielo sarà buio e se il meteo si mantiene ci sarà la possibilità di osservare le stelle cadenti anche in una stagione inconsueta".Superluna del castoro
IL COMMENTO
Attenzione! Camogli si spopola
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd