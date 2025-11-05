L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 5 novembre 2025

21 - Viaggio in Liguria - I boschi della Liguria dove raccogliere le castagne e le ricette tipiche.

La Spezia. Sala Marino Banci, via Fontevivo 19. L'assessore regionale Giampedrone interviene alla tavola rotonda 'All'erta per l'allerta meteo: strumenti per le imprese e messaggi da conoscere', organizzata da Confartigianato.

15 - Genova. Calata Molo Vecchio, nave scuola della Marina Militare Palinuro. Cerimonia di partenza della 5/a edizione del giro d'Italia a vela 'Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025-il veloce' (arrivo previsto a Venezia tra il 17 e il 19 novembre).

12 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione del 46° Congresso Nazionale della Sifo-Società italiana dei farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali.

12 - Genova. Ospedale Gaslini, area antistante ingresso via V Maggio. Presidio dei lavoratori dell'ospedale, organizzato dalla rappresentanza sindacale unitaria per salvaguardare la dimensione pubblica dell'istituto e i diritti dei lavoratori.

11 - Genova. Banco Bpm, via Garibaldi 2: presentazione di TeDxGenova 2025 (15-16 novembre). Intervengono la consigliera comunale Ghio, la co-organizzatrice TEDxGenova e presidente di Associazione Convergenza Pellizzetti,

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook