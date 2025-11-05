L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 5 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10,30 - Genova. sede Iit - san Quirico 19d. La sindaca Silvia Salis con l'assessore all'informatica Rita Bruzzone in visita all'Istituto italiano di tecnologia. Presente il direttore scientifico dell'Iit Giorgio Metta.
11 - Genova. Banco Bpm, via Garibaldi 2: presentazione di TeDxGenova 2025 (15-16 novembre). Intervengono la consigliera comunale Ghio, la co-organizzatrice TEDxGenova e presidente di Associazione Convergenza Pellizzetti,
12 - Genova. Ospedale Gaslini, area antistante ingresso via V Maggio. Presidio dei lavoratori dell'ospedale, organizzato dalla rappresentanza sindacale unitaria per salvaguardare la dimensione pubblica dell'istituto e i diritti dei lavoratori.
12 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione del 46° Congresso Nazionale della Sifo-Società italiana dei farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali.
13 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9: presentazione della Consulta Carcere-Città.
15 - Genova. Calata Molo Vecchio, nave scuola della Marina Militare Palinuro. Cerimonia di partenza della 5/a edizione del giro d'Italia a vela 'Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025-il veloce' (arrivo previsto a Venezia tra il 17 e il 19 novembre).
La Spezia. Sala Marino Banci, via Fontevivo 19. L'assessore regionale Giampedrone interviene alla tavola rotonda 'All'erta per l'allerta meteo: strumenti per le imprese e messaggi da conoscere', organizzata da Confartigianato.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Libri e Idee
9,30 - Il medico risponde
10 - Al servizio del pubblico
13 - La finestra sul mondo in collegamento da Sidney (Australia)
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
21 - Viaggio in Liguria - I boschi della Liguria dove raccogliere le castagne e le ricette tipiche.
22,30 - Presa Diretta
IL COMMENTO
Attenzione! Camogli si spopola
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd