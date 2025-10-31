Novotel, la denuncia Cgil: "Venti lavoratrici licenciate"

Venti addette alle pulizie impiegate in appalto all'interno dell'albergo Novotel di Genova sono state licenziate dopo uno sciopero. Lo denuncia la Filcams Cgil annunciando per domani un presidio di protesta davanti all'albergo. È arrivata nel tardo pomeriggio di oggi al sindacato la lettera con la quale la società che opera in appalto all'interno dell'albergo annuncia il licenziamento collettivo per le venti lavoratrici.

"La motivazione risiede nella partecipazione da parte delle lavoratrici allo sciopero di qualche giorno fa proclamato dalla Filcams in quanto alle dipendenti non viene erogato lo stipendio nelle normali scadenze mensili - spiega il segretario Filcams Cgil Genova Maurizio Fiore -. Più che un licenziamento per giusta causa siamo di fronte ad un sopruso vero e proprio, la giusta causa è delle dipendenti che hanno scioperato perché senza stipendio: siamo arrivati al paradosso che non solo non ti pagano, ma se protesti ti licenziano".

Il sindacato ha impugnato immediatamente il licenziamento e domani a partire dalle 9:30 sarà davanti al Novotel di Genova Sampierdarena "per denunciare un comportamento surreale".

