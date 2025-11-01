Incidente di caccia ad Alpicella, 23enne ferito alla testa da una rosa di pallini: è giallo sulla dinamica

Immagine di repertorio

Incidente di caccia oggi pomeriggio con un giovane cacciatore di 23 anni raggiunto alla testa dalla rosa di pallini partiti da un fucile. Il grave episodio, che solo per un caso non ha portato alla morte il ragazzo, è avvenuta in zona di caccia in località Alpicella frazione di Santo Stefano d'Aveto. Sul posto oltre ai militi della croce rossa e dei sanitari del 118 anche i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante competenti per territorio. L' elicottero non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo così il giovane è stato trasferito dalla Croce Rossa fino al San Martino di Genova dove è stato ricoverato in attesa degli esami clinici. Al momento sono in corso indagini per capire l'esatta dinamica e da quale fucile è partita la scarica di pallini.





