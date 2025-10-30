Commemorazione dei defunti, a Genova linee speciali Amt per i cimiteri

Nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, Amt istituisce linee speciali e intensifica le linee di collegamento con i principali cimiteri cittadini. Di seguito è indicato tutto il dettaglio.

Cimitero di Staglieno

Sabato 1 e domenica 2 novembre sarà intensificata la linea 34 (Principe - Staglieno). Nelle stesse giornate sarà istituita la linea CK che collega piazza Verdi al Cimitero di Staglieno, indicativamente dalle 8.50 alle 16.45.

Fino a domenica 2 novembre il servizio della linea CS interna al cimitero di Staglieno (ingresso cimitero Staglieno - Campo delle Rose) sarà temporaneamente sospeso per l’impossibilità di gestire il servizio in sicurezza in considerazione del grande afflusso di visitatori.

Cimitero della Castagna

A seguito all’istituzione del senso unico di marcia nella zona antistante il cimitero della Castagna, a Sampierdarena, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, indicativamente dalle 8.00 alle 17.30, la linea 66 (Dinegro - Sampierdarena) modificherà il servizio come di seguito indicato.

La linea 66 farà servizio su due percorsi distinti

1° percorso via Milano - Mura degli Angeli

Direzione Mura degli Angeli: via Milano (capolinea), via Cantore, via San Bartolomeo del Fossato, Mura degli Angeli civico n° 41 (capolinea).

Direzione via Milano: Mura degli Angeli civico n°41 (capolinea), via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, via Milano (capolinea).

2° percorso circolare piazza Montano - cimitero Castagna - piazza Montano

Piazza Montano (capolinea), via Cantore, corso Martinetti, via Porta degli Angeli, Cimitero della Castagna, via Mura degli Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, piazza Montano (capolinea).

Il servizio Taxibus T23 sarà sospeso nella giornata di venerdì 31 ottobre dalle ore 8.00 alle 17.00.

Cimitero di Rivarolo

Sabato 1 e domenica 2 novembre verrà istituita la linea CR (via Rossini - Cimitero di Rivarolo) in servizio indicativamente dalle ore 8.05 alle ore 17.15.

Cimitero di Pontedecimo

Sabato 1 e domenica 2 novembre sarà intensificata la linea 65/ (piazza Cesino - Pontedecimo) indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Cimitero di Bolzaneto

La linea 63 (via Avio - Pontedecimo), nei giorni del 1 e 2 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.30, transiterà in via degli Artigiani (in entrambe le direzioni).

Cimitero di Voltri

Sabato 1 e domenica 2 novembre sarà intensificata la linea 101/ (via Don Verità - Cimitero) indicativamente dalle ore 8.15 alle 16.45.

Cimitero di Sestri

Sabato 1 e domenica 2 novembre sarà intensificata la linea 52 (Sestri- cimitero di Sestri) indicativamente dalle ore 7.30 alle 17.00. Inoltre, fino a venerdì 31 ottobre il Drinbus di Pegli non effettuerà la fermata Beato Martino 2.