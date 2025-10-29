Erminia, 104 anni, ex prima ballerina della Scala che danza con il fisioterapista

Ha mantenuto la magrezza e il portamento di quando era prima ballerina della Scala di Milano: Erminia ha 104 anni e la incontriamo nella casa di riposo Opere Pie di Lavagna. E' su una sedia a rotelle ma, facendo fisioterapia tutti i giorni, riesce ad alzarsi per andare in bagno, fare due passi. Ma soprattutto ballare, con il suo amato fisioterapista Mattia, che la accompagna sulle note di qualsiasi canzone, che penetra nelle orecchie di Erminia regalandole ancora la leggerezza degli anni migliori.

Ha ballato nei palcoscenici di tutto il mondo

"Mia mamma ha voluto che facessi la ballerina a Milano" racconta, poche parole che tracciano oltre un secolo di vita. "Signora, è passato troppo tempo" risponde quando le chiediamo cosa le piacesse nell'arte del ballare "Il ballo" dice sorridendo. E nei suoi occhi rivede uno spettacolo in America come "il mio preferito", lei che il mondo lo ha girato calcando celebri palcoscenici.

Un figlio anziano negli Stati Uniti che vede raramente

A Erminia resta un figlio anziano, in America, di cui non sa parlare molto. Ci dicono con è venuto poche volte a trovarla, vista anche l'età e la lontananza. La salutiamo sulle note di una mazurka, abbracciata a Mattia, mentre muove le gambe ancora pronte al richiamo dell'amato ballo.

