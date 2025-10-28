Lavori metro a Genova, caos Manelli: il Comune pagherà gli stipendi ai lavoratori

× Il tuo browser è obsoleto.

Sciopero e proteste anche a Genova da parte dei lavoratori della Manelli impegnati nei cantieri della metropolitana a Brin e Corvetto. Una problematica emersa a livello nazionale che non permette alla dita di pagare più gli stipendi, quasi due ormai i mesi di ritardo. E cosi cantieri fermi anche a Genova. Durante il consiglio comunale una delegazioni di lavoratori e sindacati ha incontrato le istituzioni locali per chiedere garanzie per i 25 lavoratori attualmente impiegati e per gli altri nel frattempo licenziati o trasferiti.

Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: "Ora partirà una lettera per il blocco dei sal (stato avanzamento lavori). Se Manelli non pagherà gli stipendi la stazione appaltante pagherà direttamemte i lavoratori". Poi si avvierà un lungo iter ma la priorità per sindatati eistituzioni locali è quella di tutelare i lavoratori come spiega Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Liguria: "Chiediamo che quando il cantiere ripartirà venga fatta valere la clausola sociale e quidni riassorbire i lavoratori genovesi, quelli mandati in trasferta e quelli licenziati".

Ora il Comune avvierà la procedura per il subentro ma nel frattempo i cantieri per il prolungamento della metro vedranno inevitabili nuovi ritardi. "Noi come stazione appaltante abbiamo dato tutte le garazie affinché quando ci saranno tutte le carattreistiche che lo permettarnno faremo il subentro, oerò detto questo la situizione è motl precarie e difficile con uno stato di avanzamento dei lavori che non è sufficiente da nessuna parte" spiega la sindaca di Genova Silvia Salis.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook