Cantiere metro a Brin, Fillea Cgil: "La Manelli non paga gli stipendi, intervenga il Comune"'

Come anticipato dalla Fillea Cgil la scorsa settimana, i dipendenti della Manelli, azienda che ha in appalto il cantiere di Brin della Metro, attendono il pagamento degli stipendi. "E' sempre una vergogna quando chi lavora non percepisce lo stipendio ma qui la vergogna è doppia visto che si tratta di un appalto pubblico del Comune di Genova - scrive in una nota Serafino Larosa segretario Fillea Cgil Genova commentando la situazione che vede coinvolti gli edili del cantiere di Brin della Metro in attesa degli stipendi di settembre e ottobre"

Il sindacalista aggiunge: "Stiamo parlando di padri di famiglia con mutui e bollette da pagare e a questa situazione si è aggiunta anche quella di Corvetto dove i lavori proseguono, ma dove gli edili, sempre dipendenti Manelli ma su un altro lotto, non percepiscono stipendi" conclude Larosa. La situazione è pesante in tutte le regioni dove sta lavorando Manelli, ricorda il sindacato che sollecita la richiesta al Comune di Genova, già inoltrata la settimana scorsa, di intervenire sulle aziende appaltanti per far pagare immediatamente gli stipendi e tutelare i lavoratori" conclude Larosa.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook