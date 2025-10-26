Frana a Capo San Donato, dopo quasi un anno riapre a doppio senso l'Aurelia

La nuova strada asfaltata, foto dell'assessore Paolo Folco

Dopo quasi un anno oggi torna percorribile a doppio senso di marcia l'Aurelia nel Comune di Finale Ligure all'altezza di Capo San Donato, interessata a febbraio scorso da una frana sul versante sovrastante la carreggiata. Da oggi gli automobilisti possono dire addio al semaforo che gestiva il senso unico alternato, necessario per garantire la sicurezza durante i lunghi lavori di ripristino della parete.

La frana a febbraio scorso e le difficoltà dei lavori

La chiusura della strada risale al 15 febbraio, quando massi e arbusti avevano invaso la carreggiata. Subito dopo, la zona era stata messa in sicurezza ma ad aprile il costone si era nuovamente mosso, facendo scattare l'allarme e, inevitabilmente, lo stop al traffico.

Le operazioni di ripristino degli ultimi mesi sono state rese complesse dalle difficoltà di accesso al versante, dalla presenza di materiali instabili e di acqua di falda, che hanno richiesto l’installazione di un sistema di drenaggio e l’adozione di particolari cautele operative. Inoltre, il sistema di monitoraggio attivato durante i lavori tramite sensori ha confermato la stabilizzazione del fronte una volta completate le opere principali di palificazione e fondazione.