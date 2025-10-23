Nodo di San Benigno, fino al 30 aprile solo due corsie sul Ponte Elicoidale: come cambia la viabilità

Cambia la viabilità nel Nodo di San Benigno, a Genova. Dalla serata di giovedì 23 ottobre e fino al 30 aprile 2026 la carreggiata del Ponte Elicoidale – nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e l’innesto alla Sopraelevata o alle direzioni autostradali – è ridotta da tre a due corsie.
Su entrambe le corsie, il transito sarà consentito in una sola direzione, da ponente a levante.
Cosa cambia
Per quanto riguarda il Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra la rampa provvisoria proveniente da via Milano e la rampa proveniente da via Albertazzi:
- è confermato il limite massimo di velocità di 30 km/h
- è istituito il divieto di transito per la direttrice levante-ponente
- è istituito il divieto di sorpasso
- è confermato il divieto di fermata
- è confermato il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3.5 t sulla corsia veloce
- è negato il transito ai veicoli e trasporti eccezionali.
Inoltre, viene introdotto il divieto di transito sulle rampe di collegamento (via di Francia, da ponente e via Cantore, da levante) tra la Sopraelevata e il Ponte Elicoidale. Ciò significa che non sarà più possibile, sia dalla direzione ponente sia dalla direzione levante della Sopraelevata, raggiungere il Ponte Elicoidale.
Il motivo
La riorganizzazione della viabilità è legata alla necessità di ridurre i carichi sulla carreggiata, emersa a seguito delle ispezioni periodiche circa lo stato dell’impalcato e la portanza dello stesso. I cambiamenti saranno funzionali alla realizzazione della nuova rampa sostitutiva del tratto terminale dell'Elicoidale, prevista dai lavori di adeguamento del Nodo
IL COMMENTO
Contro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità
Una ricerca attenta alle differenze di genere per generare equità