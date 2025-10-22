Cattivi odori alla Foce, il Comune si attiva: partono le verifiche di Asl 3

Comune di Genova al lavoro per scoprire l'origine dei cattivi odori che da diversi mesi infestano i quartieri della Foce, di Albaro e di Carignano.

Lo ha annunciato l'assessore comunale all'Ambiente Silvia Pericu, che spiega come "nell’interesse delle cittadine e cittadini genovesi e in particolare di coloro che vivono e lavorano in alcune zone della Foce, Albaro e dei confinanti quartieri, nel Municipio Centro Est, interessati dai miasmi iniziati nei primi giorni di settembre, la nostra direzione Ambiente ha inviato una richiesta all’Asl 3 genovese di ulteriori verifiche, che possano valutare eventuali ricadute di carattere sanitario sulla salute della popolazione"

Negli scorsi giorni i rappresentanti del Municipio Medio Levante avevano sollecitato il Comune, la stessa Asl 3 ed altri enti affinché si attivassero per risalire all'origine di questi forti miasmi, avvertiti quotidianamente dallo scorso agosto.

"Il Comune si è attivato tempestivamente per la ricerca delle cause e per attivare tutte le possibili soluzioni – spiega l’assessora – E' stata avviata un’indagine con deleghe ad Arpal e alla polizia locale con accertamenti sul terreno. Sono al lavoro e siamo confidenti nel loro lavoro che porterà a una prossima soluzione».

Nel frattempo proseguono le indagini della Procura, che aveva aperto un'inchiesta proprio sul problema. Le segnalazioni dei cittadini aumentano, alcuni dei residenti avevano denunciato una puzza così intensa da far bruciare gli occhi.

