Oggi riprendono le lezioni a Balbi 5 dopo l'occupazione

Riprendono oggi le lezioni a Balbi 5, a una settimana dalla fine dell'occupazione durata ventitré giorni consecutivi dal 23 settembre scorso a oggi per manifestare "contro la guerra e l'occupazione sionista in Palestina".

Prima erano state spostate online, poi all'Albergo dei Poveri: oggi gli studenti possono tornare in aula per seguire le lezioni. Tornati nei loro uffici anche i 300 dipendenti dell'Università.

L'occupazione

La protesta era scattata dopo lo sciopero generale che aveva visto scendere in piazza 20mila persone a Genova, tra cui moltissimi studenti, fianco a fianco con i lavoratori. Il rettore Delfino, che durante l'occupazione aveva sporto denuncia dopo il ritrovamento, nei locali del rettorato occupato di via Balbi 5, di alcune immagini raffiguranti un bersaglio con i volti suoi e della ministra dell'Università Annamaria Bernini. L'Ateneo aveva fatto sapere che la denuncia riguardava i reati di vilipendio e interruzione di pubblico servizio, dal momento che l'occupazione avrebbe impedito ai dipendenti di accedere alla sede.

La richiesta

Nel giorno della fine della mobilitazione, gli studenti avevano chiesto in gestione un'aula dove portare avanti il nostro percorso politico di mobilitazione, i nostri dibattiti, le nostre iniziative: come un osservatorio sull'asservimento della nostra Università alle aziende belliche e al suo coinvolgimento nel mondo della guerra".

