Lavori pubblici, ok a progetto per salita a Chiesa di Fegino

Approvato dalla giunta comunale di Genova, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro in salita alla chiesa di Fegino. L'intervento, inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici, costerà 200mila euro.

"Si tratta di lavori complessi, urgenti e necessari per la messa in sicurezza di una porzione di muraglione che era crollata nella serata dello scorso 10 marzo - spiega l'assessore Ferrante -. La fragilità di muri di sostegno, che rientrano nel patrimonio civico, impone, periodicamente, interventi urgenti, non programmabili, di manutenzione straordinaria"

Approvato, inoltre, il Progetto di fattibilità tecnico economica di manutenzioni diffuse nelle vallate. "Si tratta di 200.000 euro di lavori, con la seconda annualità dell'accordo quadro Vallate, che saranno realizzati per la messa in sicurezza, con interventi puntuali, nel nostro entroterra, che, come sappiamo, presenta criticità anche collegate al rischio idrogeologico", conclude l'assessore Ferrante.

