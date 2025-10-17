Attentato a Ranucci: la solidarietà dei giornalisti della Liguria

L'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ordine Ligure dei Giornalisti esprimono "piena e totale solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia al centro di un gravissimo attentato. Un atto intimidatorio vile e meschino - prosegue la nota - che rappresenta un chiaro attacco alla libertà di stampa e a tutto il mondo dell'informazione. L'Assostampa Ligure e l'Odg Liguria aderiscono al presidio organizzato dalla Fnsi a Roma davanti alla sede Rai di via Teulada a difesa della libertà di informazione". La redazione di Primocanale si associa alla solidiarietà e vicinanza nei confronti del collega.

Durante la notte scorsa un ordigno rudimentale, con circa un chilo di esplosivo, è esploso vicino all'auto del giornalista e conduttore di Report. "Non deve esserci alcuno spazio per gesti di questo tipo, che vogliono essere una minaccia per la libertà di informazione, già minacciata dalla precarietà dilagante, ma che non faranno arretrate di un millimetro tutti i colleghi che continueranno a compiere il proprio dovere", rimarcano l'Assostampa e l'Odg liguri.

Per questo è stato deciso un presidio per manifestare solidarietà al giornalista Ranucci dopo "il vile attentato sotto casa subito" è stato organizzato oggi pomeriggio a Genova davanti alla sede Rai dall'Associazione Ligure dei Giornalisti e dall'Ordine dei Giornalisti Liguri insieme ai colleghi del Tgr Liguria con la partecipazione di semplici cittadini, rappresentanti della politica e della società civile.

