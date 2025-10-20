Cronaca

Giovane investita da un'auto a Ventimiglia, è grave

La giovane, intanto, è stata trasportata dall'elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
Grave incidente prima delle 7 a Ventimiglia, dove una donna è stata travolta da un'auto. È successo in via Chiappori: la donna, di 25 anni, è stata subito soccorsa dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. 

La donna trasportata dall'elisoccorso al pronto soccorso 

Presente anche la polizia locale, che ha avviato i rilievi del caso. La giovane, intanto, è stata trasportata dall'elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

