Giovane investita da un'auto a Ventimiglia, è grave

Grave incidente prima delle 7 a Ventimiglia, dove una donna è stata travolta da un'auto. È successo in via Chiappori: la donna, di 25 anni, è stata subito soccorsa dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica.

La donna trasportata dall'elisoccorso al pronto soccorso

Presente anche la polizia locale, che ha avviato i rilievi del caso. La giovane, intanto, è stata trasportata dall'elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook