Inquinamento da plastica, accordo tra Genova e Plastic Free

Un'alleanza strategica per una Genova più pulita, consapevole e sostenibile. È questo lo spirito dell'intesa siglata tra il Comune di Genova e Plastic Free ODV Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nella lotta all'inquinamento da plastica, con oltre 1.200 referenti e 250.000 volontari attivi in tutta Italia.

Obiettivo: promuovere azioni concrete di sensibilizzazione, riduzione della plastica monouso ed educazione ambientale attraverso campagne di comunicazione mirate, eventi pubblici, iniziative nelle scuole e collaborazioni con associazioni e cittadini, diffuse su tutto il territorio comunale. A Palazzo Tursi, si è svolto l'incontro tra l'assessora all'Ambiente Silvia Pericu e i referenti Plastic Free Valentina Garofalo e Simone Italiano, sancendo la fattiva collaborazione tra l'amministrazione e la onlus.

Tursi: "Sosteniamo le iniziative di Plastic Free"
 

"Dopo l'approvazione in giunta, lo scorso luglio, del Protocollo d'Intesa, ci siamo confrontati per rafforzare, in maniera concreta e fattiva, la partnership - spiega Pericu - Vogliamo sostenere e promuovere le iniziative di Plastic Free Onlus: oltre a essere un impegno preciso per il nostro mandato amministrativo, riteniamo che sia un ottimo strumento di diffusione di quella cultura del rispetto delle buone pratiche ambientali indispensabili per il futuro della nostra città e delle prossime generazioni. Il Protocollo che abbiamo sottoscritto - prosegue Pericu - è la testimonianza concreta di quanto possiamo realizzare quando istituzioni e cittadini lavorano fianco a fianco".

Plastic Free: "Vogliamo che Genova diventi un punto di riferimento per la sostenibilità"

"Questo accordo rappresenta l'inizio di un lavoro sinergico e costante - ha dichiarato Valentina Garofalo, referente Plastic Free per Genova - L'amministrazione comunale ha mostrato grande apertura e volontà di collaborazione: insieme possiamo generare un impatto reale sulla vita quotidiana dei cittadini, sull'ambiente urbano e sulla salute collettiva". L'intesa apre una nuova fase operativa, in cui sensibilizzazione, partecipazione e interventi concreti cammineranno fianco a fianco. "Vogliamo che Genova - ha aggiunto Simone Italiano - diventi un punto di riferimento per la sostenibilità: partiremo da piccole azioni condivise, ma con una visione ampia e concreta, in grado di portare risultati misurabili e duraturi". 

