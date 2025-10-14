Caos rifiuti a Genova, ok a commissione speciale in Comune

Una commissione speciale per affrontare il problema della gestione dei rifiuti a Genova. Durante il consiglio comunale è stata accolta la richiesta arrivata da Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia, di richiedere una commissione ah hoc sull'argomento.

"I preoccupanti rallentamenti verificatisi nel servizio di svuotamento dei cassonetti della indifferenziata non tollerano ulteriori tentennamenti e temporeggiamenti - spiega Mascia - non possiamo credere che Genova la Superba venga invasa dalla "rumenta" come Roma ai tempi della sindaca Raggi ed anzi dobbiamo attrezzarci per tempo, cioè subito. Se non si apprestano rimedi strutturali, Genova rischia di diventare un immondezzaio".

E' probabile che la commissione venga calnendarizzata la settimana prossima (probabilmente venerdì). Un tema al centro dell'attenzione nelle ultime settimane. "Per scongiurare il collasso del servizio di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani - prosegue Mascia - è doveroso 'affrontare il problema con serietà' come ha dichiarato di voler fare la sindaca Salis, e se ciò avviene a partire da una commissione consiliare, dove sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, a prescindere dal colore politico, e possono essere auditi sia i rappresentanti di Amiu Genova che i presidenti dei municipi non posso che esserne soddisfatto".

