Dal Fantacalcio al Fantasanto: parte da Genova il nuovo gioco a tema religioso

Si chiama "FantaSanto" ed è l'ultima idea di don Roberto Fiscer, il sacerdote-influencer di Genova sempre vicino ai giovani e alla continua ricerca di nuove modalità per trasmettere il messaggio cristiano alle giovani generazioni.

Ricalcando il FantaCalcio e il FantaSanremo, don Roberto ha inventato un gioco a tema religioso per coinvolgere i propri studenti. Da quest'anno, infatti, ha iniziato a insegnare religione cattolica presso una scuola media a San Martino e ha iniziato a cercare una modalità nuova per interessare i propri alunni. I ragazzi saranno divisi in team e avranno a disposizione dei crediti (chiamati "credici") per raccogliere le figurine dei santi. Settimanalmente il sacerdote comunicherà sui social alcune regole e alcune informazioni sui vari santi e i ragazzi potranno imparare divertendosi.

"In classe - afferma don Roberto - ci saranno degli approfondimenti che accompagneranno il percorso di studi a seconda dell'età degli alunni. In prima media, partendo da quei santi, ci saranno riferimenti alla storia di Gesù. In seconda, verranno affrontati argomenti per spiegare la Chiesa. Infine, in terza, gli alunni affronteranno argomenti di morale secondo il percorso di insegnamento della religione cattolica a scuola".

