Con Renzo Ulivieri Sarzana si mobilita per la prima Piazza Gaza italiana

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri

Martedì 14 ottobre, il giorno della partita Italia-Israele, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri sarà a Sarzana per aprire una manifestazione dedicata alla raccolta firme che ha lo scopo di intitolare ufficialmente a Gaza il piazzale dello stadio comunale. Sarebbe la prima “Piazza Gaza” in Italia.

L'evento al Teatro degli Impavidi

L’evento, che si terrà dalle 18.30 alle 23.30 al Teatro degli Impavidi, vedrà la partecipazione di molti protagonisti della scena musicale e culturale nazionale e locale, da Giuseppe Cederna che contribuirà con una performance video realizzata per l’occasione ai musicisti Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Cristina Donà, Yo Yo Mundi e Nuovo Normale che proporranno brani ispirati alle vicende palestinesi. Tra i sostenitori dell’iniziativa Bandabardò e l’intero Direttivo del Club Tenco. Interverranno anche due membri dell’operazione Flotilla: l’europarlamentare Benedetta Scuderi manderà un contributo video mentre l’attivista Antonio Mazzeo risponderà in collegamento alle domande dei giornalisti presenti.

