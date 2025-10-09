Dati Istat, il 15% delle famiglie liguri si scalda con legna o pellet

Attualità

In barba alle crisi energetiche e alle tensioni geopolitiche internazionali sul mercato del gas circa il 15% delle famiglie liguri nel 2023 ha scaldato la propria abitazione utilizzando la legna o il pellet, biocombustibili di cui è ricco l'Appennino peraltro non esenti dall'impennata dei prezzi. Lo rileva l'Istat nell'ultimo rapporto sulle 'Dotazioni energetiche delle famiglie' italiane.

A livello nazionale il 16% delle famiglie ha utilizzato la legna per scaldarsi e il 7,8% il pellet, entrambi i dati leggermente sopra alla Liguria.    Il 9,6% delle famiglie liguri si è scaldato con la legna da ardere per un totale stimato di 239.350 tonnellate consumate, 3,6 tonnellate in media da ogni famiglia utilizzatrice. Il 5% delle famiglie liguri ha usato stufe a pellet per un totale di 39.786 tonnellate di cilindretti di legno pressati, 1,2 tonnellate consumate in media da ogni famiglia utilizzatrice.

Lo 0,3% delle famiglie liguri nel 2024 non ha avuto a disposizione un sistema di riscaldamento in casa, il 99,7% sì impiegando un solo sistema, mentre il 34,9% più sistemi per il riscaldamento. Lo 0,4% delle famiglie liguri nello stesso anno non ha avuto a disposizione a casa un impianto per generare l'acqua calda, il 99,6% sì.

Il 71,1% delle famiglie liguri ha dotazioni per il riscaldamento e l'acqua calda coincidenti. Il 39,1% delle famiglie liguri ha un condizionatore, oltre quindici punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale del 56%. Il 29,8% ha dotazioni per il riscaldamento e il condizionamento coincidenti. 

Secondo i dati dell'Istat sugli impianti di riscaldamento nelle abitazioni il 27,8% delle famiglie liguri ha un impianto centralizzato, il 65,3% un impianto autonomo e il 6,9% apparecchi singoli fissi o portatili. Per quanto concerne il sistema di riscaldamento dell'acqua il 10,2% delle famiglie liguri ha un impianto centralizzato, il 75,6% un impianto autonomo e il 14,2% apparecchi singoli.

