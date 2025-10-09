Rilancio Piaggio Aero, la denuncia della Cisl: "Mancano i dettagli sugli investimenti in Liguria'

"Baykar Piaggio Aerospace ci ha prospettato un piano industriale declinato per i prossimi trenta mesi ma non abbiamo avuto elementi di dettaglio su quelle che sono le ricadute delle linee strategiche ed anche un piano preciso degli investimenti sui due siti produttivi in Liguria, quello di Genova e di Villanova d'Albenga". Lo dichiara il segretario generale della Fim Cisl Liguria, Christian Venzano, al termine del primo incontro dei sindacati con il nuovo amministratore delegato di Baykar Piaggio Aerospace, Giovanni Tomassini, presso l'Unione industriali di Savona, alla presenza delle segreterie delle organizzazioni sindacali e delle rsu degli stabilimenti di Villanova d'Albenga e Genova e dell'assessore regionale alle Vertenze aziendali Paolo Ripamonti.

"L'assetto industriale di Baykar Piaggio Aerospace si configura con 3 nuove divisioni di business: Motori, Velivoli e After Market, con integrazioni in ogni divisione dei settori vendite, acquisti, produzione ed ingegneria - spiega Venzano -. Sono passati tre mesi dall'insediamento del nuovo ad, capiamo la necessità di entrare nei meccanismi della nuova realtà da parte di Baykar, ma vogliamo e lo abbiamo sottolineato al tavolo un coinvolgimento forte da parte dei sindacati in questo processo e dal prossimo incontro ci aspettiamo già maggiori dettagli, sia per gli investimenti che per la parte produttiva, compresa quella dei droni che devono essere parte integrante del core-business degli stabilimenti liguri di Baykar Piaggio Aerospace".

