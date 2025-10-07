Tursi: "Amiu cerca un sito dove stoccare in emergenza fino a 100mila tonnellate di rifiuti"

Foto d'archivio

"Amiu il 15 ottobre procederà con un bando, ed è la prima volta della storia, per trovare un sito dove conferire, in emergenza, fino a 100 mila tonnellate". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine della seduta di consiglio comunale a palazzo Tursi, confermando che mercoledì mattina l'amministrazione incontrerà i vertici della partecipata che si occupa della gestione rifiuti per prendere di petto il problema del ritiro dell'indifferenziata che si sta manifestando in diversi quartieri genovesi.

"Sappiamo - ha aggiunto Salis . che esistono problemi atavici legati al conferimento dei rifiuti in impianti fuori regione, e sappiamo che in questo momento diversi impianti sono in difficoltà, ma non posso sentirmi ripetere le stesse cose a distanza di due settimane, non possiamo più arrivare a questi punti". La sindaca poi commenta le critiche arrivate dal centrodestra per la situazione dei rifiuti in città: "Fingono di stupirsi ma sanno che è già successo molte altre volte, ci sono problemi strutturali e la realtà è che finché non si trova una soluzione per la chiusura del ciclo con un impianto che sia vicino non potremo risolvere una volta per tutte".

