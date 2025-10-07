Caso Albanese, Dello Strologo: "La data del 7 ottobre un grave errore, non solo per la comunità ebraica"

L'ex presidente della comunità ebraica di Genova Ariel Dello Strologo è intervenuto ieri sera al Programma Politico di Primocanale per commentare la scelta della data del 7 ottobre per l'incontro pubblico di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi.

"Non contesto assolutamente quello che è il pensiero di Albanese ci mancherebbe altro, il diritto di parola e di pensiero è sacrosanto - spiega Dello Strologo - ma la data del 7 ottobre non è una data qualunque e non solo per gli ebrei. Ha creato qualche mal di pancia anche perché nelle ultime settimane sono arrivati segnali del mondo pro palestina che porterebbe ad un ridimensionamento e una negazione di quanto accaduto. Addirittura a Bologna qualcuno ha pensato di celebrare quella data come evento da glorificare come atto di resistenza. Ci sono motivi per cui a ragione si protesta contro Israele per una serie di atti che sono stati commessi negli ultimi mesi e non solo ma per la stessa ragione è giusto ricordare il 7 ottobre quando sono morti bambini, giovani e donne"