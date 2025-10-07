Simone Bilardo e Valentina Mastroianni a 'People': la vita nonostante la malattia e la morte

A sinistra Simone Bilardo, a destra Valentina Mastroianni con il figlio Cesare

Si può vivere appieno la vita sorridendo quando si riceve una diagnosi di due tumori al cervello con due anni di vita ormai 'scaduti' per la medicina? E si può affrontare la malattia di un figlio fino ad accompagnarlo alla morte? Come si affronta la vita anche nel dolore più estremo? Simone Bilardo e Valentina Mastroianni ne parleranno in una puntata speciale di 'People - Cambia il tuo punto di vista' in onda questa sera in diretta da Terrazza Colombo a partire dalle 21.00. Le loro storie hanno conquistato centinaia di migliaia di persone sui social dove ogni giorno raccontano come anche dal dolore possa nascere la bellezza della vita, e come non si debba avere una diagnosi di tumore per vivere intensamente.

Entrambi porteranno un messaggio di forza e autenticità. E anche se può sembrare strano, il filo conduttore che unisce le loro storie è la parola 'vita': le lezione che Cesare ha dato alla sua famiglia e quella che Simone vuole rimanga dopo di lui: un invito sincero e travolgente a dire sì alla vita. Non domani, non un giorno: oggi.

"Non voglio sprecare il tempo che mi rimane"

Simone Bilardo (@simone.bilardo) nel 2021 durante un allenamento di triathlon per l'Ironman cade e scopre di avere due tumori al cervello, uno dei quali maligno e inoperabile. La diagnosi medica gli ha dato un’aspettativa di vita di circa due anni. Nonostante la gravità della situazione, Simone ha scelto di affrontare la malattia condividendo la sua esperienza in modo aperto, principalmente tramite il suo profilo Instagram. Attraverso il racconto del suo percorso, invita a dare valore al tempo e alla vita, mostrando un atteggiamento di accettazione e determinazione di fronte alla malattia. Il suo messaggio principale è rivolto a chi, come lui, desidera vivere pienamente nonostante le difficoltà. "Dopo la diagnosi, ho scelto di vivere ogni attimo con chi amo, viaggiando e condividendo la mia storia per ispirare chiunque affronti difficoltà" ripete spesso Simone, che con la sua energia contagiosa è diventato un simbolo di positività.

Simone è riuscito a trasformare la malattia in un’occasione per vivere più intensamente che mai. Per partecipare a 'People' ha deciso di arrivare a Genova da Como in bicicletta insieme a sua mamma, 240 chilometri in tre giorni.

La sua storia l'ha raccontata in un libro "Vivo più che mai" per Rizzoli che è già in preorder.

"E' stata tutta vita"

Valentina Mastroianni (@valentina__mastroianni), invece, è la madre di Cesare, un bambino morto a febbraio a soli sei anni, dopo una dura battaglia contro una rara neurofibromatosi che lo aveva reso cieco e che gli ha causato dei tumori cerebrali. Valentina negli anni di lotta con quella che aveva definito la "bestia" ha trovato nei social con il profilo @la_storia_di_cesare un modo per sentirsi innanzitutto meno sola ed è arrivata anche attraverso i libri che ha scritto, di cui l'ultimo appena uscito è "E' stata tutta vita", a testimoniare come sia possibile scegliere la vita senza chiudersi e vivere nonostante il dolore.

La storia di Ceasre ha commosso l'Italia intera e in suo nome per l'hospice 'Il Guscio' del Gaslini di Genova sono stati raccolti oltre 600mila euro in pochi giorni.

