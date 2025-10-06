Albanese, è opportuno l'incontro del 7 ottobre ai giardini intitolati all’ebreo Lele Luzzati?

L’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi, non si terrà più a Palazzo Ducale ma ai Giardini Luzzati. Un luogo pubblico intitolato a Emanuele Luzzati, grande artista e scenografo ebreo. Sicuramente una scelta discutibile che ha aperto un ulteriore dibattito perché può essere vista come una provocazione.

Perché non è un giorno qualsiasi. È l’anniversario del 7 ottobre, una data che ha sconvolto Israele, e con esso il mondo intero al di la di qualsiasi posizione sul tema ognuno abbia. Il ricordo dei ragazzi e delle ragazze uccisi o rapiti non può e non deve perdersi nella cronaca quotidiana: sono vite spezzate che in molti hanno dimenticato troppo in fretta. Ogni comunità, anche quella genovese, porta in sé quella ferita, che rimanda alla storia, alla memoria, e alla responsabilità di non voltarsi mai dall’altra parte.