Albanese, è opportuno l'incontro del 7 ottobre ai giardini intitolati all’ebreo Lele Luzzati?

L’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi, non si terrà più a Palazzo Ducale ma ai Giardini Luzzati. Un luogo pubblico intitolato a Emanuele Luzzati, grande artista e scenografo ebreo. Sicuramente una scelta discutibile che ha aperto un ulteriore dibattito perché può essere vista come una provocazione.
Perché domani non è un giorno qualsiasi. È l’anniversario del 7 ottobre, una data che ha sconvolto Israele, e con esso il mondo intero al di la di qualsiasi posizione sul tema ognuno abbia. Il ricordo dei ragazzi e delle ragazze uccisi o rapiti non può e non deve perdersi nella cronaca quotidiana: sono vite spezzate che in molti hanno dimenticato troppo in fretta. Ogni comunità, anche quella genovese, porta in sé quella ferita, che rimanda alla storia, alla memoria, e alla responsabilità di non voltarsi mai dall’altra parte.
Noi come Primocanale non prendiamo una posizione ma ci limitiamo a raccontare i fatti. Francesca Albanese divide, certo. Le sue parole, come spesso accade a chi difende i diritti umani in territori di guerra, provocano reazioni forti e vanno ascoltate. Ma anche la scelta di incontrare gli studenti che da giorni occupano l’Università privando chi vuole della libertà’ di andare a studiare e che hanno preso come bersaglio il Rettore lascia perplessi.
E a tal proposito va letta la riflessione dell’onorevole Ilaria Cavo: “Silvia Salis è, o dovrebbe essere, la sindaca di tutti i genovesi: anche della comunità ebraica che non può accettare che Francesca Albanese, figura certamente divisiva, partecipi a un incontro alla presenza della prima cittadina. Proprio nel giorno in cui ricorre l'anniversario della strage dei kibbutz. Una coincidenza inaccettabile".
In molti chiedono a Salis di spostare l'incontro di domani. La sindaca ci dice qualche cosa in proposito? Vuole spiegarci la sua posizione? Per chiarezza a tutti cittadini, ProPal e popolazione ebraica a Genova e Liguria ma anche nazionale viste le sue continue uscite in giro per l’Italia? A lei ovviamente daremo tutto lo spazio che desidera.
IL COMMENTO
