Nasce a Las Palmas l’alleanza Genova-Canarie

Si è conclusa a Las Palmas la Settimana dedicata all’Italia, ospitata all’interno dell’Università de Las Palmas Gran Canaria e ideata da Stefania Bertini, imprenditrice genovese attiva da otto anni nelle Canarie e punto di riferimento nel campo della comunicazione istituzionale e culturale.

La soddisfazione degli organizzatori

"Fino a poco tempo fa un evento simile sembrava un sogno – ha dichiarato Bertini a Primocanale – oggi è diventato realtà. La partecipazione di importanti aziende genovesi e lo straordinario spettacolo organizzato all’Auditorio Alfredo Kraus con la regia di Duccio Forzano aprono uno scenario di proficua collaborazione tra i nostri due territori".

L’accordo tra le camere di commercio

Durante la manifestazione è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio di Genova e quella delle Canarie, atto che getta le basi per nuove sinergie economiche. La settimana è stata inoltre occasione per una serie di incontri di business che hanno coinvolto aziende italiane e canarie.

Isole Canarie, terra di opportunità

Le Isole Canarie, grazie alle loro peculiarità economiche e fiscali, rappresentano un contesto di forte interesse per gli investitori stranieri. In particolare, il porto di Las Palmas, il più grande della sponda orientale dell’Atlantico, si conferma un polo strategico per le imprese liguri attive nel settore della logistica.

I prossimi passi

Gli organizzatori hanno annunciato che nei prossimi mesi saranno programmati ulteriori appuntamenti, con l’obiettivo di trasformare le prime intese in accordi concreti di collaborazione e sviluppo commerciale.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook