Lavori rimandati per problemi tecnici: rimane aperta via Balbi

Rimane aperta via Balbi. Per ora, almeno. Sono stati infatti rimandati a data da destinarsi i lavori per il progetto 4 Assi che avrebbero obbligato la chiusura della strada che porta dalla Nunziata a Principe per tre mesi.

Una situazione che sarebbe dovuta perdurare fino a gennaio: il programma operativo della realizzazione del sistema dei quattro assi di forza per la città di Genova prevede infatti un totale di 94 giorni di cantiere, suddiviso in diverse tranche tra i 25 e i 45 metri per consentire ai mezzi commerciali, ai residenti e ai mezzi di soccorso di accedere – o dall’alto o dal basso – a via Balbi.

Al via la fase uno del cantiere

La fase 1 sarebbe dovuta scattare giovedì 2 ottobre, e avrebbe interessato i primi 25 metri in prossimità di piazza della Nunziata e durerà fino a mercoledì 8 ottobre. La seconda fase sarebbe dovuta durare invece da giovedì 9 ottobre a venerdì 17 ottobre e avrebbe coinvolto i successivi 45 metri. Poi altre tranche, da 30 a 100 metri (il lotto più lungo sarà all’altezza di palazzo Reale) con finestre di cantiere di durata dagli 11 e i 15 giorni.

I prossimi lavori

I lavori per la realizzazione dei Quattro assi della mobilità, con deadline fine 2026 a causa delle scadenze Pnrr, interesseranno, il prossimo anno, via Cantore e via XX Settembre.

