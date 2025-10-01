Croce Rosa Rivarolese salva due gattini: ora cercano casa

Un appello dal cuore: due gattini cercano casa. La Pubblica assistenza croce rosa rivarolese lancia un appello per trovare una famiglia amorevole a due gattini di circa 4 mesi, salvati durante un recente intervento. Questi due fratellini a quattro zampe, trovati in una situazione di pericolo, sono ora al sicuro, ma hanno bisogno di una casa dove ricevere cure.

I gattini, vispi, affettuosi e pronti a conquistare il cuore di chiunque li incontri, sono già stati sverminati e sono in buona salute. Purtroppo, la Croce Rosa Rivarolese non può tenerli a lungo, poiché la struttura ospita già altri mici. Per questo, l’associazione si rivolge alla comunità con un messaggio chiaro: adottare questi cuccioli significa donare loro una vita felice e sicura, ricevendo in cambio un amore incondizionato . “Non possiamo immaginare questi due tesori senza una famiglia che li accolga,” spiegano i volontari. “Ma anche chi non può adottarli può fare la differenza: condividere questo appello sui social o parlarne con amici e conoscenti può aiutare a trovare la casa perfetta per loro. ” Chiunque sia interessato a conoscere i gattini o a procedere con l’adozione può contattare direttamente la Pubblica Assistenza Croce Rosa Rivarolese tramite il loro profilo Instagram . Un piccolo gesto, come un messaggio o una condivisione, potrebbe cambiare il destino di questi due adorabili felini.