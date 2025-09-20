Manutenzioni, al via rifacimento dei marciapiedi in nove strade a Genova. Ecco dove

Lavori in partenza a Genova: sono infatti stati individuati dai nove municipi i tratti di strade che hanno necessità di interventi straordinari sui marciapiedi.

"Come avevamo annunciato fin dall’inizio del nostro mandato – spiega l’assessore alle Manutenzioni e ai lavori pubblici Massimo Ferrante – abbiamo stanziato ulteriori 300.000 euro per lavori di rifacimento di marciapiedi in tutta la città a cura di Aster, che deve tornare a concentrarsi sul proprio 'core business’ della manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra città. I lavori partiranno già nelle prossime settimane, tra e novembre".

Ecco le vie individuate dai Municipi

Secondo le indicazioni fornite dal presidente di Municipio, saranno effettuati interventi in: viale Aspromonte (Municipio I Centro Est), via Venezia (Municipio II Centro Ovest), via Giacometti (Municipio III Bassa Valbisagno), via Burlando (Municipio IV Media Valbisagno), via Teglia (Municipio V Valpolcevera), via Elsa (Municipio VI Medio Ponente), via Novella (Municipio VII Ponente), via Cocito (Municipio VIII Medio Levante), via Gianelli (Municipio IX Municipio Levante).

"Il nostro obiettivo è riportare al centro del mandato l’attenzione alle richieste dei cittadini"

"Gli interventi individuati – spiega l’assessore Ferrante – si aggiungono a quelli che saranno effettuati dai singoli Municipi con le risorse aggiuntive che abbiamo stanziato per la manutenzione, 285.000 euro per ogni municipio. Molti dei tratti, che saranno interessati dai rifacimenti di Aster, sono stati anche oggetto di sopralluoghi e ispezioni, su segnalazioni pervenute dal territorio, durante la scorsa estate con la sindaca Salis. Il nostro obiettivo è riportare al centro del mandato l’attenzione alle richieste dei cittadini e delle cittadine per vivere meglio e soprattutto in sicurezza nei propri quartieri, guardando alla cura del micro, delle strade sotto casa, con una rinnovata sensibilità alle legittime istanze dei genovesi".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook