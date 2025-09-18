Turismo in Liguria, nei primi sette mesi del 2025 turisti aumentati del 2,8%

La Liguria si conferma meta turistica sempre più gettonata. Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Turistico Regionale relativi ai primi sette mesi dell'anno si è registrato un aumento del 2,83% in termini di arrivi e un +0,6% in termini di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

L'Osservatorio ha diffuso anche i dati relativi al bimestre di giugno e luglio. Complessivamente gli arrivi sono stati 1.397.260, con una crescita dell'1,72% (+23.632 unità) rispetto al 2024, mentre le presenze sono state 4.591.218 (+1,50%), pari a 67.669 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Notevole l'aumento di turisti stranieri, che sono cresciuti del 3,86% in termini di arrivi e del 4,68% in termini di presenze (2.179.736, +97.441 rispetto allo stesso bimestre del 2024). Separando i due mesi, si può notare come sia stato giugno a fare da traino (+5,43% di arrivi e +6,29% di presenze rispetto al 2024) a discapito di luglio, in cui si è registrato un lieve calo sia in termini di arrivi (-1,43%) che di presenze (-1,90%) rispetto allo scorso anno.





