Ennesima ispezione per il Re delle Focaccette, l'annuncio social: "Non riapriamo"

Dopo l'ennesima ispezione dei tecnici dell'igiene di Asl 3 il "Re delle Focaccette" di salita della Noce nel quartiere di San Fruttuoso non riaprirà, o perlomeno non in quel locale. Ad annunciarlo è stato lo stesso locale tramite il suo profilo social.

La prima chiusura dopo l'ispezione Asl

Una prima chiusura era arrivata dopo una ispezione di luglio, scattata dopo alcune segnalazioni arrivate alla Asl 3. Dopo una costosa ristrutturazione avvenuta nell'estate, a poche ore dalla riapertura gli operatori hanno effettuato una nuova visita.

Il locale era tornato e aveva lanciato l'evento "Una focaccetta solidale"

Dopo la chiusura estiva il locale voleva tornare ad accogliere i propri clienti con una speciale iniziativa benefica. Terminati i recenti lavori di ristrutturazione, il celebre locale genovese ormai un punto di riferimento nel settore della ristorazione, aveva scelto di dedicare una giornata alla solidarietà, lanciando l'iniziativa "La focaccetta solidale" per la giornata di oggi. Tutti i ricavati dell'evento sarebbero andati all'Associazione Gigi Ghirotti e l’Istituto Giannina Gaslini. La data è stata però cancellata dopo l'annuncio della chiusura.

Il locale riaprirà in una nuova location, giusto il tempo di trovarla

Sentita la proprietà, Primocanale ha confermato che il locale non chiuderà per sempre. Anzi, giusto il tempo di trovare una nuova location.

