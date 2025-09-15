Al via giovedì un Salone Nautico con numeri da record: oltre 1.000 imbarcazioni da 45 paesi

Innovazione, sostenibilità, difesa del mercato e vocazione globale: è su questo che punta la 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale che aprirà i battenti giovedì 18 per chiudersi il 23 settembre. Previste oltre 1.000 imbarcazioni, 23 nuovi cantieri e la partecipazione di espositori provenienti da 45 Paesi con 123 novità e 96 première: “Numeri molto importanti – sottolinea il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti - che dovrebbero, oltre che confermare, superare i numeri dello scorso anno. Ricordo che il Salone è tra i tre più importanti al mondo e il primo in assoluto nel Mediterraneo. Per il comparto dovrà arrivare un messaggio di ottimismo”.

Bucci: "Una vetrina d'eccellenza"

A Formenti fa eco il presidente della Regione Marco Bucci: “Auspico ovviamente che si possa battere il record dei visitatori come tutti gli anni ma soprattutto che si possa battere il record non solo degli ordini delle nuove barche ma anche della visibilità della nostra città e della nostra regione. Questa è una vetrina di eccellenza per la Liguria e per la nostra città e noi vogliamo che continui così e lo sia sempre di più, sia per gli investimenti che abbiamo fatto nell'area del Waterfront ma anche in quelli che ci sono in tutta la regione. Qui c'è l'eccellenza a livello mondiale, di questo siamo orgogliosi e vogliamo che ci sia visibilità e ritorno economico per tutti”.

Le iniziative collaterali

Molte le iniziative collaterali: si partirà con il convegno "Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese" per proseguire poi con il 4th World Yachting Sustainability Forum, il convegno sugli standard ESG per la nautica, il Forum dell'industria della Blue Economy e la presentazione della 38esima America's Cup. Un'attenzione particolare sarà riservata ai giovani, con iniziative dedicate alle Start-up e a scuola, formazione e lavoro. A completare il calendario, i TechTrade Days 2025, il 18 e 19 settembre con oltre 400 brand di accessoristica e componentistica nautica.

Situazione waterfront

A margine della presentazione del Salone il presidente della Regione Bucci e la sindaca Salis hanno fatto il punto sui lavori del Waterfront: "Devono andare avanti il più in fretta possibile - ha detto Bucci -. Tutto il parco verde deve essere fatto dal Comune, secondo accordi di qualche anno fa. Ad aprile era tutto pronto, poi non ho i dettagli su cosa sia successo. So solo che è una cosa che va fatta e se c'è bisogno di aiutare siamo qui per aiutare tutti. Ma è fondamentale, per Genova e per la Liguria, che il Waterfront sia percepito ancora meglio di come è stato lanciato, che faccia percepire la rinascita della Liguria." "Ci sono una serie di partite aperte come la Fabbrica delle Idee e l'albergo Sofitel - ha ribattuto Salis -, una situazione che ho ho ereditato dall'amministrazione precedente e che vogliamo portare a compimento. Un lavoro che dovrà funzionare, anche visto l'ingente investimento dell'amministrazione in questi anni. Speriamo che in un anno e mezzo siano completati i lavori e tutte le sue parti siano funzionali per la città".

