Rientro a scuola in Liguria, Bucci e Salis presenti: “Il futuro è dei giovani”

C'è chi ritorna sui banchi e chi ci siederà per la prima volta. Oggi in Liguria suona la prima campanella per oltre 160mila studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Un ritorno in classe che deve fare i conti con le nuove regole: divieto di usare il cellulare anche durante l’intervallo, maggior rigore nel voto di condotta e il colloquio orale multidisciplinare per la maturità.

In occasione della prima campanella dell’anno, la preside del liceo Andrea D’Oria di Genova, Maria Aurelia Viotti, è intervenuta ai microfoni di Primocanale, sottolineando che "l’anno si preannuncia ricco di cambiamenti, l’aspetto più rilevante è la normativa sul cellulare". Tuttavia, l’approccio non sarà punitivo: "Cercheremo di far rispettare la normativa, ma puntando soprattutto sulla consapevolezza dei ragazzi, senza un metodo repressivo, ma stimolando una loro riflessione responsabile".

Anche la maturità porta con sé qualche novità. "È stato pubblicato il decreto legge sulla nuova configurazione dell’esame, che deve ancora essere convertito in legge nei prossimi due mesi – spiega la preside –. Alcuni cambiamenti riguarderanno la commissione e il colloquio orale, che sarà diverso rispetto all’anno scorso e si concentrerà su quattro materie, i cui nomi saranno pubblicati a gennaio. C’è quindi una certa suspense per gli studenti di quinta".

Salis incontra le scuole: "È nostro compito prendercene cura"

Nel giorno del rientro a scuola, la sindaca di Genova Silvia Salis, accompagnata dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante e dell’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone, insieme ai tecnici e dirigenti di Aster, ha visitato tre edifici scolastici, interessati da lavori di manutenzione straordinaria e da lavori del Pnrr. La prima scuola visitata è stata la primaria “Giuseppe Fanciulli” in viale Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi, dove Aster ha di recente completato interventi nella palestra con riconversione energetica. A seguire, è stato visitato il cantiere dell’asilo comunale La Rondine, in piazza Solari nel quartiere di San Fruttuoso. Il tour è poi terminato nella scuola Primaria “Armando Diaz” dell'IC Foce, in via Cesare Battisti, ad Albaro, dove Aster ha da poco realizzato un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione a led, luci di emergenza e sistemi antincendio.



"La scuola – prosegue Salis – è il primo vero luogo di comunità che viviamo da piccoli ed è nostro compito come amministrazione, prendercene cura ogni giorno, con attenzione e concretezza: è fondamentale che sia un ambiente sano, in cui tutti si sentano inclusi e dove poter realizzare le proprie aspirazioni".

Bucci alla prima campanella: "Il futuro è dei giovani"

Anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci era presente questa mattina al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico nella sede di Sori dell'Istituto Comprensivo Bogliasco - Pieve Ligure - Sori, accompagnato dal sindaco Marco Visca e dalla dirigente scolastica Anna Mussi. Nel corso della visita il presidente ha salutato gli studenti di diverse classi della primaria e della secondaria, rivolgendo loro gli auguri per l’inizio delle lezioni e l'incoraggiamento per un nuovo anno di crescita.

"Voglio fare i miei migliori auguri a tutti i 160mila studenti liguri – ha dichiarato Bucci –. La società civile è basata sui giovani, che devono iniziare da subito a rimboccarsi le maniche, studiare e lavorare per costruire quella del futuro".

