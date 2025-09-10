Attualità

Torna alla homepage

Genova, chiusa per tre notti l'elicoidale di San Benigno: cosa cambia

Le chiusure nello specifico
56 secondi di lettura
di Redazione
Rimarrà chiuso per tre notti il ponte elicoidale di Sampierdarena. Le strade interessate dalla chiusura, che avverrà dalle 22 alle 6 del mattino nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre, sono quelle comprese nel tratto tra via Milano, via Ariberto Albertazzi e la strada sopraelevata Aldo Moro. Le chiusure - spiega il Comune - sono necessarie al rifacimento del manto stradale.
 
Nello specifico, l'ordinanza prevede le seguenti prescrizioni:

Ponte Elicoidale

Tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi:
 
• divieto di transito per la direttrice ponente-levante

Strada Sopraelevata Aldo Moro

Carreggiata di monte
 
• limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia
 
• divieto di transito nella rampa in uscita che adduce al casello autostradale di Genova Ovest.

Ponte Elicoidale

Tratto compreso tra via Albertazzi e la rampa della carreggiata di monte della Strada Sopraelevata Aldo Moro che adduce al casello autostradale di Genova Ovest
 
• divieto di transito per la direttrice nord (direzione autostrada A7).
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 17 Ottobre 2022

Genova, caduta calcinacci dall'elicoidale

GENOVA - Intervento dei vigili del fuoco in via Di Francia nel quartiere genovese di Sampierdarena per la caduta di alcuni calcinacci all'altezza dell'elicoidale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.  