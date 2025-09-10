Genova, chiusa per tre notti l'elicoidale di San Benigno: cosa cambia

Rimarrà chiuso per tre notti il ponte elicoidale di Sampierdarena. Le strade interessate dalla chiusura, che avverrà dalle 22 alle 6 del mattino nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre, sono quelle comprese nel tratto tra via Milano, via Ariberto Albertazzi e la strada sopraelevata Aldo Moro. Le chiusure - spiega il Comune - sono necessarie al rifacimento del manto stradale.

Nello specifico, l'ordinanza prevede le seguenti prescrizioni:

Ponte Elicoidale

Tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi:

• divieto di transito per la direttrice ponente-levante

Strada Sopraelevata Aldo Moro

Carreggiata di monte

• limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia

• divieto di transito nella rampa in uscita che adduce al casello autostradale di Genova Ovest.

Ponte Elicoidale

Tratto compreso tra via Albertazzi e la rampa della carreggiata di monte della Strada Sopraelevata Aldo Moro che adduce al casello autostradale di Genova Ovest

• divieto di transito per la direttrice nord (direzione autostrada A7).

