Allerta gialla per temporali fino alle 15 su tutta la Liguria

Le zone interessate saranno quelle del centro levante

È stata prolungata fino alle 15 di oggi l'allerta gialla per temporali sul centro Levante della Liguria emessa nella giornata di lunedì. L'avviso sarebbe dovuto concludersi alle 18 di martedì 9 settembre. Le zone interessate dal prolungamento sono sempre B, C ed E mentre entra in allerta gialla per la prima volta anche il Ponente (Zone A e D), dalla mezzanotte fino alle 15 di oggi.

La giornata di ieri: temporali sul Levante e Tigullio

I primi segnali di pioggia sulla nostra regione cominceranno già nella mattinata di oggi, soprattutto sul centro levante della regione. Nelle prime ore della giornata un temporale molto forte ha colpito il levante regionale, proprio al confine con la Toscana: a Castelnuovo Magra sono caduti più di 67.4mm/1h, a Luni-Provasco 65.4, a Monte Rocchetta nel comune di Lerici e a Marinella di Sarzana 53.2. Arpal ricorda che è necessario prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina. Alle 8 il temporale ha passato il confine, la pioggia ha smesso di battere ma si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco della Spezia per allagamenti tra Luni e Castelnuovo Magra.

Schierati i volontari della Protezione Civile per ripulire alcune strade completamente ricoperte di acqua e fango e per monitorare cedimenti e frane. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato rallentamenti e cancellazioni della circolazione sulla tratta La Spezia-Livorno in prossimità di Sarzana a causa delle avverse condizioni meteo.

Forte temporale sul Tigullio, caduti 57,2 mm in trenta minuti a Pianesi

Intorno alle 9:45 di ieri una cella temporalesca ha interessato la costa del Tigullio con piogge di intensità molto forte tra Rapallo e Sestri Levante. Al momento si segnalano 57,2 mm in trenta minuti a Pianesi nel comune di Cogorno. Non sarebbero rilevate criticità e neanche interventi dei vigili del fuoco ma continua il monitoraggio. Il passaggio del fronte vero e proprio è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica. A causa del forte temporale, l’acqua in via Rivarola ha raggiunto il livello del marciapiede.

Le disposizioni del Coc di Genova

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Genova si è riunito e, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA GIALLA sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 05 alle 17.59 di , martedì 9 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

All’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

All'entrata in vigore dell' allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’ allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

