Prolungata fino a domani l'allerta gialla per temporali sulla Liguria

Le zone interessate saranno quelle del centro levante

È stata prolungata fino alle 15 di domani l'allerta gialla per temporali sul centro Levante della Liguria. L'avviso emanato nella giornata di ieri sarebbe dovuto concludersi alle 18 di martedì 9 settembre. Le zone interessate dal prolungamento sono sempre B, C ed E mentre entra in allerta gialla per la rpima volta anche il Ponente, a partire dalla mezzanotte (Zone A e D).

All'alba temporale al confine con la Toscana, diversi gli interventi dei vigili del fuoco

I primi segnali di pioggia sulla nostra regione cominceranno già nella mattinata di oggi, soprattutto sul centro levante della regione. Nelle prime ore della giornata un temporale molto forte ha colpito il levante regionale, proprio al confine con la Toscana: a Castelnuovo Magra sono caduti più di 67.4mm/1h, a Luni-Provasco 65.4, a Monte Rocchetta nel comune di Lerici e a Marinella di Sarzana 53.2. Arpal ricorda che è necessario prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina. Alle 8 il temporale ha passato il confine, la pioggia ha smesso di battere ma si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco della Spezia per allagamenti tra Luni e Castelnuovo Magra.

Schierati i volontari della Protezione Civile per ripulire alcune strade completamente ricoperte di acqua e fango e per monitorare cedimenti e frane. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato rallentamenti e cancellazioni della circolazione sulla tratta La Spezia-Livorno in prossimità di Sarzana a causa delle avverse condizioni meteo.

Forte temporale sul Tigullio, caduti 57,2 mm in trenta minuti a Pianesi

Intorno alle 9:45 una cella temporalesca ha interessato la costa del Tigullio con piogge di intensità molto forte tra Rapallo e Sestri Levante. Al momento si segnalano 57,2 mm in trenta minuti a Pianesi nel comune di Cogorno. Non sarebbero rilevate criticità e neanche interventi dei vigili del fuoco ma continua il monitoraggio. Il passaggio del fronte vero e proprio è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica. A causa del forte temporale, l’acqua in via Rivarola ha raggiunto il livello del marciapiede.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

