Armella e Berti Riboli: "Palazzo Ducale casa della cultura"

Il Consiglio direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si è riunito nel primo pomeriggio e ha eletto alla presidenza Sara Armella. È la prima donna a ricoprire questo incarico. Si è trattato del passaggio formale che ha permesso la designazione dopo l’indicazione dei nomi del Consiglio direttivo da parte di Comune di Genova e Regione Liguria, soci fondatori della Fondazione. Oltre ad Armella fanno parte del Consiglio direttivo Francesco Berti Riboli (che resta vicepresidente), Mitchell Wolfson jr, Massimiliano Morettini e l'ex-presidente Beppe Costa. Le prime impressioni di Sara Armella e Francesco Berti Riboli.
