Anziano schiacciato da un trattore rischia di perdere una gamba

Immagine di repertorio

Un grave infortunio si è verificato nel pomeriggio del 9 settembre in località Romitorio, a Masone, dove un uomo di 74 anni è rimasto schiacciato dal suo trattore. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 16, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.



Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato, intrappolando l’uomo sotto il mezzo.



La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Arenzano ma si ipotizza che un cedimento del terreno o una manovra errata possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori dell’automedica Golf 5, il personale della Croce Rossa di Masone che hanno coordinato le operazioni di soccorso e avviato i primi accertamenti.

Data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dei vigili del fuoco, che ha trasportato il 74enne in codice rosso al San Martino per le cure intensive. Le condizioni dell’uomo sono gravi, con traumi da schiacciamento che richiedono un monitoraggio costante e c'è il rischio che perda una gamba.