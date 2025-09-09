Gaza, Flotilla colpita da un drone. Ma la Tunisia smentisce

La flottiglia salpata anche da Genova con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni "è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone" mentre si trovava in acque tunisine. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto.

La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di "non aver rilevato "alcun drone: secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna".

Le parole del Calp: "Se fermano le barche noi blocchiamo tutto"

La tensione sale anche a Genova dopo la notizia. Durante la partenza delle imbarcazioni con oltre 200 tonnellate di aiuti da Genova Riccardo Rudino, Calp e lavoratore portuale, aveva promesso: "Qui dev’essere chiaro a tutti un punto. Quando le imbarcazioni arriveranno vicino alla Striscia di Gaza, a metà settembre, se perdiamo il contatto con le nostre barche anche solo per 20 minuti, blocchiamo tutto. Blocchiamo l’Europa, le strade, le scuole. Da qui all’anno partono 13-14mila container per Israele. Bene, non uscirà più un chiodo". Ad accompagnare la partenza erano scese in piazza più di 40mila persone.

La lettera della Cgil in Prefettura a Genova durante la manifestazione

Solo sabato in tutto il Paese e anche nelle città della Liguria si è tenuta la mobilitazione “Fermiamo la barbarie” organizzata dalla Cgil nazionale a sostegno della pace in Palestina e della missione della Global Sumud Flotilla. In quella occasione una missiva indirizzata alla presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri è stata consegnata in prefettura a Genova: "La Cgil continua la mobilitazione contro la barbarie, che sta vivendo il popolo palestinese e, se ci sarà un'azione per impedire la riuscita della missione di pace con conseguenze sugli equipaggi, la Camera del Lavoro di Genova è pronta a intensificare la protesta fino alla proclamazione dello sciopero generale cittadino".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook